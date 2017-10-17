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11:06 (мск), источник: РИА Новости

«Аэроэкспресс» назвал дату запуска первого двухэтажного поезда

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Компания «Аэроэкспресс», которая осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, 27 октября 2017 года запустит первый двухэтажный поезд с Киевского вокзала в аэропорт «Внуково», сообщили РИА Новости в «Аэроэкспрессе».

Источник: РИА Новости

«Аэроэкспресс» закупает у швейцарского Stadler 62 двухэтажных вагона на сумму 183,9 миллиона евро и планировал запустить первый поезд в декабре 2016 года в аэропорт «Домодедово». Однако сроки переносились. Представитель «Аэроэкспресса» в конце лета сообщал РИА Новости, что двухэтажные поезда поедут осенью 2017 года.

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«Торжественное мероприятие, посвященное запуску двухэтажного подвижного состава “Аэроэкспресс” производства швейцарской компании Stadler, состоится 27 октября. Запуск двухэтажных поездов — это еще один этап развития компании “Аэроэкспресс” в преддверии старта чемпионата мира по футболу-2018», — сообщили в «Аэроэкспрессе» во вторник.

Там добавили, что первый рейс отправится в 14:00 с Киевского вокзала в аэропорт «Внуково», а в аэропорт «Домодедово» двухэтажные поезда поедут до конца текущего года.

В настоящее время между Москвой и столичными аэропортами курсируют одноэтажные поезда «Аэроэкспресса».

«Аэроэкспресс» перевозит пассажиров между столицей и аэропортами «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Структуре «ТрансГрупп» — ООО «Дельта-транс-инвест» — принадлежит 45,84% «Аэроэкспресса», РЖД — 25%, бизнесменам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову — 7,5% и 17,5% соответственно, гендиректору «Аэроэкспресса» Алексею Криворучко — 4,16%.

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