«Аэроэкспресс» назвал дату запуска первого двухэтажного поезда

Источник: РИА Новости

«Аэроэкспресс» закупает у швейцарского Stadler 62 двухэтажных вагона на сумму 183,9 миллиона евро и планировал запустить первый поезд в декабре 2016 года в аэропорт «Домодедово». Однако сроки переносились. Представитель «Аэроэкспресса» в конце лета сообщал РИА Новости, что двухэтажные поезда поедут осенью 2017 года.

«Торжественное мероприятие, посвященное запуску двухэтажного подвижного состава “Аэроэкспресс” производства швейцарской компании Stadler, состоится 27 октября. Запуск двухэтажных поездов — это еще один этап развития компании “Аэроэкспресс” в преддверии старта чемпионата мира по футболу-2018», — сообщили в «Аэроэкспрессе» во вторник.

Там добавили, что первый рейс отправится в 14:00 с Киевского вокзала в аэропорт «Внуково», а в аэропорт «Домодедово» двухэтажные поезда поедут до конца текущего года.

В настоящее время между Москвой и столичными аэропортами курсируют одноэтажные поезда «Аэроэкспресса».