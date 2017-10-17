Пермяки проголосуют за дороги, нуждающиеся в ремонте

Пермяки могут проголосовать за дороги, которые отремонтируют в следующем году. Финансирование на реконструкцию объектов будет выделено из федерального бюджета, сообщается на сайте городской администрации. Здесь же разместился сервис для голосования. Оно продлится до 31 октября.