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11:20 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

19 октября в Советском районе Казани пройдет мини-ярмарка вакансий

(Город Казань KZN.RU, 17 октября). 19 октября в Советском районе Казани пройдет мини-ярмарка вакансий. Мероприятие состоится в филиале центра занятости населения (ул. Журналистов, 13).

Источник: Город Казань.KZN.RU

В ярмарке примут участие представители таких предприятий, как ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ», ООО «Казанский молочный комбинат», Военный комиссариат Советского района, ФГБУ ЦЖКУ (отдел № 6, Центральное жилищно-коммунальное управление).

Посетителям предложат вакансии оператора отдела телемаркетинга, оператора по работе с просроченной задолженностью, оператора контакт-центра, оператора группы удержания абонентов, технолога, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-ремонтника, плотника, ведущего инженера, водителя БМП, гранатометчика и другие.

Ярмарка вакансий начнется в 9.00, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

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