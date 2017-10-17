19 октября в Советском районе Казани пройдет мини-ярмарка вакансий
(Город Казань KZN.RU, 17 октября). 19 октября в Советском районе Казани пройдет
(Город Казань KZN.RU, 17 октября). 19 октября в Советском районе Казани пройдет
В ярмарке примут участие представители таких предприятий, как ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ», ООО «Казанский молочный комбинат», Военный комиссариат Советского района, ФГБУ ЦЖКУ (отдел № 6, Центральное
Посетителям предложат вакансии оператора отдела телемаркетинга, оператора по работе с просроченной задолженностью, оператора
Ярмарка вакансий начнется в 9.00, сообщает