Названы самые безопасные для женщин мегаполисы

Компания Thomson Reuters Foundation впервые выяснила, в каких крупных городах женщинам наиболее комфортно и безопасно, а каким нужно поработать над этими аспектами.

Эксперты по проблемам женщин из 19 городов с населением более 10 млн человек оценили, насколько их мегаполисы безопасны и какие действия предстоит принять, «чтобы женщины не подвергались риску сексуального насилия и преследования, не стали жертвами пагубных культурных традиций и имели доступ к услугам в сфере здравоохранения, финансов и образования».

В общем рейтинге Москва заняла четвертое место, пропустив вперед Париж, Токио, Нью-Йорк и Лондон (1 место).

В категории пагубных культурных традиций столица России оказалась на последнем месте, а в разделе защищенности от сексуального насилия и преследования — заняла следующее место после Токио.