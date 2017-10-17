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11:05 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровская ориентировщица выиграла Кубок России

Анна Выборнова завоевала две золотые награды и одну серебряную медаль.

Во Владивостоке ориентировщики сразились за награды Кубка России. Семь наград разного достоинства завоевали спортсмены из Хабаровского края. Лучший результат показала Анна Выборнова, выигравшая две золотые и одну серебряную медали, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В первый день на спринтерской дистанции Анна показала второй результат, уступив другой представительнице дальневосточной столицы Алине Трусовой. Замкнула тройку лидеров этой дисциплине ориентировщица из Хабаровского края Елизавета Шульга. Среди мужчин победителем стал хабаровчанин Сергей Гурин.

Анне Выборновой не было равных на длинной дистанции. Спортсменка опередила ближайшую преследовательницу на шесть минут. В заключительный соревновательный день ориентировщица одержала победу на дистанции по выбору. Среди мужчин в этой же дисциплине бронзовым призёром соревнований стал Андрей Савега.

«Соперники были не только местные, поэтому было неизвестно, кто и как готов бежать дистанцию. Физически было тяжело, как и всегда в горах, но то, что я готовилась всё лето к зимним соревнованиям, каталась на лыжероллерах, делала силовые упражнения дало свои плюсы и в ориентировании бегом. Видимо остальным было ещё тяжелее. Плюс я хорошо ориентируюсь, знаю свою скорость ориентирования и стараюсь не делать ошибок, что у меня и получилось», — рассказала корреспонденту агентства Анна Выборнова.

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