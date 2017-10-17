Хабаровская ориентировщица выиграла Кубок России

Анне Выборновой не было равных на длинной дистанции. Спортсменка опередила ближайшую преследовательницу на шесть минут. В заключительный соревновательный день ориентировщица одержала победу на дистанции по выбору. Среди мужчин в этой же дисциплине бронзовым призёром соревнований стал Андрей Савега.

«Соперники были не только местные, поэтому было неизвестно, кто и как готов бежать дистанцию. Физически было тяжело, как и всегда в горах, но то, что я готовилась всё лето к зимним соревнованиям, каталась на лыжероллерах, делала силовые упражнения дало свои плюсы и в ориентировании бегом. Видимо остальным было ещё тяжелее. Плюс я хорошо ориентируюсь, знаю свою скорость ориентирования и стараюсь не делать ошибок, что у меня и получилось», — рассказала корреспонденту агентства Анна Выборнова.