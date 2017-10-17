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11:27 (мск), источник: Вести - Пермь

Краснокамский Хатико ищет хозяина

Жители Краснокамска обеспокоены судьбой пса, которого здесь уже назвали местным Хатико.

Источник: Вести - Пермь

Он поселился на автовокзале, каждый день встречает автобусы и обнюхивает выходящих пассажиров. Это продолжается с середины сентября. Собаку подкармливают.

Тем не менее, за месяц поисков пес сильно похудел. Агрессии к людям он не проявляет, но пассажиры все равно жалуются, сообщила изданию «Комсомольская правда» начальник автовокзала. Уже обратились к волонтерам, чтобы собаке нашли новый дом. Однако пока безрезультатно.

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