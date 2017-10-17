Краснокамский Хатико ищет хозяина

Он поселился на автовокзале, каждый день встречает автобусы и обнюхивает выходящих пассажиров. Это продолжается с середины сентября. Собаку подкармливают.

Тем не менее, за месяц поисков пес сильно похудел. Агрессии к людям он не проявляет, но пассажиры все равно жалуются, сообщила изданию «Комсомольская правда» начальник автовокзала. Уже обратились к волонтерам, чтобы собаке нашли новый дом. Однако пока безрезультатно.