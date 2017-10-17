Краснокамский Хатико ищет хозяина
Жители Краснокамска обеспокоены судьбой пса, которого здесь уже назвали местным Хатико.
Жители Краснокамска обеспокоены судьбой пса, которого здесь уже назвали местным Хатико.
Он поселился на автовокзале, каждый день встречает автобусы и обнюхивает выходящих пассажиров. Это продолжается с середины сентября. Собаку подкармливают.
Тем не менее, за месяц поисков пес сильно похудел. Агрессии к людям он не проявляет, но пассажиры все равно жалуются, сообщила изданию «Комсомольская правда» начальник автовокзала. Уже обратились к волонтерам, чтобы собаке нашли новый дом. Однако пока безрезультатно.