В Казани скончался известный акушер, деньги на лечение которого собирали матери города

Диагноз «Меланома кожи теменной области» был поставлен в 2009 году, но мужчина до последнего продолжал вести прием. В больницу его увезли, буквально, с рабочего места.

После этого был объявлен сбор средств, эти деньги отчасти были направлены на обследование врача в одной из клиник Германии, где ему уже неоднократно помогали.

Акушер прошел через удаление самой опухоли, удаление лимфатических узлов, удаление метастазов в головном мозге, удаление подкожных метастазов, получал лечение реафероном, прошел курс лучевой терапии, потом его жизнь поддерживалась благодаря препарату Zelboraf (Зелбораф).

Несмотря на помощь врачей Айрат Шамсутдинов скончался.

Отметим, в группу помощи врачу вступили свыше 6 600 человек, большинство из них — молодые мамы, которые благодарили молодого врача и выкладывали снимки своих детей.