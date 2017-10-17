Гей-нашествие: ряд городов в Крыму получили заявки на проведение ЛГБТ-парадов

Источник: РИА "Новости"

Ранее о получении уведомления на проведение шествия, пропагандирующего и защищающего гомосексуальные связи, получили власти Керчи. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин заверил, что не допустит проведения подобных мероприятий. По его словам, сама идея провести гей-парад в городе-герое является «оскорбительной и кощунственной».

Информацию о получении таких заявок сайту РИА Новости (Крым) также подтвердили в администрациях Симферополя, Феодосии, Евпатории и Джанкоя.

Так, в столице Крыма представители ЛГБТ-движения подали заявки на проведение пикетов в сквере им. Тренева и на площади перед Дворцом культуры профсоюзов, а также шествия по центральным улицам города.

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, заявки находятся на рассмотрении.

«Я подобные мероприятия не одобряю», — прокомментировал ситуацию градоначальник крымской столицы Игорь Лукашев.

В свою очередь глава администрации Феодосии Сергей Фомич отметил, что в городе проживают представители нескольких конфессий, и ни одна из религий не приветствует однополые отношения.

«Кроме того, Феодосия — Город Воинской славы. Не думаю, что его жители благосклонно отнеслись бы к проведению подобного мероприятия. Это вызвало бы общественный резонанс. И как отец несовершеннолетней дочери, могу сказать, что защита детей от информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, в нашей стране предусмотрена Федеральным законом № 436-ФЗ», — добавил он.

Глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов также выразил негативное отношение к проведению подобных мероприятий.

«Мое личное отношение негативное. Я это не очень понимаю, честно говоря. Но это моя точка зрения. Как гражданин я не поддерживаю проведение таких акций. Что касается заявок, они есть. Мы их рассматриваем. Решения будут приняты в соответствии с законом», — отметил он.

По данным крымских СМИ, заявки на проведение шествий и пикетов с участием секс-меньшинств также получили власти Армянска и Красноперекопска. В администрациях этих городов пока не комментируют данную ситуацию.