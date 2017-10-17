В Керчи и Красноперекопске подорожает проезд в автобусах.
Симферополь тариф в маршрутках не изменится, но стоимость поездки в троллейбусах возможно повысится.
Симферополь тариф в маршрутках не изменится, но стоимость поездки в троллейбусах возможно повысится.
Госкомцен Крыма сообщил, что пока нет речи о повышении, с нового 2018 года, стоимости проезда в маршрутках и автобусах столицы Крыма — Симферополе, а вот тарифы в троллейбусах скорее всего вырастут процентов этак на восемь, но не раньше, чем в 2 — 3 квартале будущего года.
Но зато уже в открытую можно говорить о том, что подорожают билеты на проезд в городских автобусах Керчи и Красноперекопска.
— С 1 января тариф на проезд в Красноперекопске составит 13 рублей, — рассказали в
Чиновники объясняют, что рост тарифов на проезд в автобусах напрямую связан с повышением качества обслуживания. Идет речь об обновлении транспортного парка и покупке новых маршрутных городских автобусов.