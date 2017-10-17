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12:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Керчи и Красноперекопске подорожает проезд в автобусах.

Симферополь тариф в маршрутках не изменится, но стоимость поездки в троллейбусах возможно повысится.

Госкомцен Крыма сообщил, что пока нет речи о повышении, с нового 2018 года, стоимости проезда в маршрутках и автобусах столицы Крыма — Симферополе, а вот тарифы в троллейбусах скорее всего вырастут процентов этак на восемь, но не раньше, чем в 2 — 3 квартале будущего года.

Но зато уже в открытую можно говорить о том, что подорожают билеты на проезд в городских автобусах Керчи и Красноперекопска.

— С 1 января тариф на проезд в Красноперекопске составит 13 рублей, — рассказали в пресс-службе Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, — в Керчи на маршрутах МУП МОГОК «Керчьгортранс» планируется, что с 1 июля 2018 года стоимость проезда составит 15 рублей.

Чиновники объясняют, что рост тарифов на проезд в автобусах напрямую связан с повышением качества обслуживания. Идет речь об обновлении транспортного парка и покупке новых маршрутных городских автобусов.

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