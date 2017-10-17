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11:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде жители новостройки вынуждены были на 5 лет отказаться от газа

Часть жителей новостройки № 9 на улице Морозова в Волгограде вынуждены были отказаться от использования газовых плит на пять лет.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном комитете ЖКХ и ТЭК, дом был сдан в эксплуатацию еще в 2012 году, однако, собственники девяти квартир до октября 2017 года жили без газоснабжения.

«Произошло это по вине одного из владельцев квартир, не прошедшего первичный инструктаж. Специалисты ООО “Газпром межрегионгаз Волгоград” не могли осуществить первичный пуск газа», — заявили в ведомстве.

Комитет подал иск в суд, в результате чего с подачи судебных приставов Дзержинского районного отдела УФССП по региону коммунальщики наладили газоснабжение в квартирах.

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