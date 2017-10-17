В Волгограде жители новостройки вынуждены были на 5 лет отказаться от газа

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном комитете ЖКХ и ТЭК, дом был сдан в эксплуатацию еще в 2012 году, однако, собственники девяти квартир до октября 2017 года жили без газоснабжения.

«Произошло это по вине одного из владельцев квартир, не прошедшего первичный инструктаж. Специалисты ООО “Газпром межрегионгаз Волгоград” не могли осуществить первичный пуск газа», — заявили в ведомстве.