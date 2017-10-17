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11:12 (мск), источник: Sputnik.by

Нанимателей обяжут давать отцам отпуск по уходу за новорожденными

Минимальный срок такого отпуска составит 14 дней, он будет предоставляться без содержания, хотя наниматель может принять и иное решение о длительности отпуска и его оплате.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в Трудовой кодекс, согласно которым отцам будет предоставлено безусловное право получить кратковременный отпуск при рождении ребенка.

В настоящее время отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет может оформить не только мать (мачеха), но, по усмотрению семьи, и отец (отчим), а также другие родственники, члены семьи ребенка (статья 185 Трудового кодекса).

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В Минтруда отметили, что сейчас законодательство не предусматривает возможности предоставления отцу кратковременного отпуска при рождении ребенка. Однако работник имеет право на основании письменного заявления получить отпуск по семейным обстоятельствам. Продолжительность такого отпуска не может составлять более 30 суток в течение календарного года. Но решение о том, предоставить такой отпуск или нет, принимает наниматель, исходя из уважительности причин заявителя.

«Предложения, внесенные межведомственной рабочей группой в проект Трудового кодекса в отношении предоставления отцам кратковременного отпуска при рождении ребенка, заключаются в следующем. Планируется, что отцам будет предоставлено безусловное право воспользоваться отпуском в связи с отцовством сроком до 14 дней в первые полгода после рождения ребенка», — сообщили в Минтруда.

Там уточнили, что отцовский отпуск, как и иные социальные отпуска по семейным обстоятельствам, будет предоставляться без сохранения заработной платы. Вместе с тем, в коллективных договорах организаций и предприятий может предусматриваться как иная продолжительность этого отпуска (более 14 календарных дней), так и его оплата.

«Для нанимателей предоставление отцовского отпуска будет обязательным», — подчеркнули в Минтруда.

В настоящее время проект Трудового кодекса проходит стадию согласования с заинтересованными органами государственного управления и организациями.

В министерстве также отметили, что в минувшем году в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет находилось 3 тысячи 539 мужчин, что составляет 1,2% от общего числа лиц, находившихся в данном отпуске.

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