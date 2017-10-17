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11:24 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирские сельские клубы получили деньги на новое оборудование

НОВОСИБИРСК, 17 октября, ФедералПресс. Сельские клубы Чановского района получили средства на обновление оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе заксобрания Новосибирской области.

Сельские клубы Чановского района получили 1 млн 644 тысячи рублей, сообщил член Общественного совета проекта, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Семенюк.

«Проект направлен на создание базы для возрождения клубов и домов культуры местного масштаба, на создания базы для развития самобытного народного творчества, фольклора, самодеятельных творческих коллективов в поселениях с числом жителей менее 50 тысяч человек. В этом году Новосибирской области из федерального бюджета было выделено 21,5 млн рублей, столько же в рамках софинансирования добавил и областной бюджет. Эти средства были равномерно распределены на все районы области», — отметил Семенюк.

Также депутат отметил, что в Кыштовском районе средства на обновление получил районный Дом культуры, а в Венгеровском районе деньги получили шесть клубов. В Чановском районе деньги разделят между клубами большинства поселений. На выделенные деньги закупят звуковое оборудование и обеспечат свет. Районный ДК также получит новую акустическую систему.

Проект «Местный дом культуры» продолжится до 2020 года. В следующем году планируется выделить 43 миллиона рулей из федерального бюджета.

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