Новосибирские сельские клубы получили деньги на новое оборудование

«Проект направлен на создание базы для возрождения клубов и домов культуры местного масштаба, на создания базы для развития самобытного народного творчества, фольклора, самодеятельных творческих коллективов в поселениях с числом жителей менее 50 тысяч человек. В этом году Новосибирской области из федерального бюджета было выделено 21,5 млн рублей, столько же в рамках софинансирования добавил и областной бюджет. Эти средства были равномерно распределены на все районы области», — отметил Семенюк.