Врачи стали находить у омичей новые вирусы

Интересно, что этот показатель на 12% ниже, чем неделей ранее, однако разнообразие вирусов, которые выявляют у жителей Омска и области, только увеличилось.

Так, если на предыдущей неделе пациентов беспокоили риновирусы и вирусы парагриппа, то теперь к ним присоединились метапневмовирусы, коронавирусы и респираторно-сенцитальный вирус. При этом вирусы гриппа в регионе по-прежнему не зафиксированы.