Врачи стали находить у омичей новые вирусы
Согласно данным омского Роспотребнадзора, за минувшую неделю, с 9 по 15 октября, 7732 жителя Омской области заболели ОРВИ.
Согласно данным омского Роспотребнадзора, за минувшую неделю, с 9 по 15 октября, 7732 жителя Омской области заболели ОРВИ.
Интересно, что этот показатель на 12% ниже, чем неделей ранее, однако разнообразие вирусов, которые выявляют у жителей Омска и области, только увеличилось.
Так, если на предыдущей неделе пациентов беспокоили риновирусы и вирусы парагриппа, то теперь к ним присоединились метапневмовирусы, коронавирусы и
В то же время в Омской области продолжается массовая вакцинация населения против гриппа. В настоящее время привито около 516 тысяч жителей региона, 250 тысяч из которых — дети.