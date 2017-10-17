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11:17 (мск), источник: СуперОмск

Врачи стали находить у омичей новые вирусы

Согласно данным омского Роспотребнадзора, за минувшую неделю, с 9 по 15 октября, 7732 жителя Омской области заболели ОРВИ.

Интересно, что этот показатель на 12% ниже, чем неделей ранее, однако разнообразие вирусов, которые выявляют у жителей Омска и области, только увеличилось.

Так, если на предыдущей неделе пациентов беспокоили риновирусы и вирусы парагриппа, то теперь к ним присоединились метапневмовирусы, коронавирусы и респираторно-сенцитальный вирус. При этом вирусы гриппа в регионе по-прежнему не зафиксированы.

В то же время в Омской области продолжается массовая вакцинация населения против гриппа. В настоящее время привито около 516 тысяч жителей региона, 250 тысяч из которых — дети.

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