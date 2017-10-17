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12:58 (мск), источник: ivbg.ru

В огромных лужах Гатчины после дождя появились подлодки и рыбаки

Остроумный и талантливый пользователь соцсети ВКонтакте по имени Сергей Тоткайло выложил своё творчество в одном из городских сообществ Гатчины.

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Жители по достоинству оценили полёт его фантазии, разыгравшейся после затяжного дождя, затопившего некоторые улицы города.

На отредактированных Сергеем фотографиях огромных луж, которые появились в Гатчине после затяжного дождя, появились интересные объекты. На одном из снимков из бездонной и безбрежной лужи выныривает подводная лодка, на другой — рыбаки в «резинке» ловят на живца. Среди припаркованных авто у жилого дома оказался припаркован чей-то катер на третьем снимке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, чувство юмора Сергея поможет обратить внимание на очевидную проблему с канализацией и водостоком в городе, который должен в ближайшем будущем стать столицей всей Ленобласти.

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