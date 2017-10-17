В огромных лужах Гатчины после дождя появились подлодки и рыбаки

На отредактированных Сергеем фотографиях огромных луж, которые появились в Гатчине после затяжного дождя, появились интересные объекты. На одном из снимков из бездонной и безбрежной лужи выныривает подводная лодка, на другой — рыбаки в «резинке» ловят на живца. Среди припаркованных авто у жилого дома оказался припаркован чей-то катер на третьем снимке.