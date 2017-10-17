Аллигаторы едят акул (и наоборот)

Источник: USFWS

Эколог Джеймс Нифон и биолог Рассел Лоуэрс проверили, чем питаются мисиссипские аллигаторы, и обнаружили в их меню акул.

Аллигаторы живут в пресных реках, а акулы — в солёном океане, но в устьях рек их среды обитания естественным образом смешиваются, предоставляя аллигаторам возможность поохотиться на тех, до кого им обычно не дотянуться — пластиножаберных (акул и скатов) и морских черепах.

Источник: USFWS

И акул, и аллигаторов сложно наблюдать в природе, поэтому случаев межвидового хищничества между ними описано немного.

Но такие записи всё-таки есть, включая четыре случая, которые наблюдали Нифон и Лоуэрс.

Особенно часто это случается во время дождей, когда падающая с неба пресная вода даёт аллигаторам возможность дольше пробыть в районах с более солёной водой — и ближе к акулам. В такие дни диета аллигаторов, обычно состоящая из моллюсков, мелкой рыбы и водоплавающих птиц, дополняется морепродуктами — усатыми акулами-няньками, рыбой-молотом, лимонной акулой и атлантическим скатом.

Источник: USFWS