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11:29 (мск), источник: Newslab.ru

Университеты поддержали проект стажировок краевой службы занятости населения

В рамках проекта молодым специалистам в крае предлагают более 600 вариантов работы: временные рабочие места, трудоустройство на неполный рабочий день или неделю, с возможностью совмещения с учебой.

Источник: РИА "Новости"

Агентство труда и занятости населения Красноярского края представило проект стажировок для молодых специалистов на заседании Ассоциации центров содействия трудоустройству выпускников и студентов учреждений профессионального образования.

В этом году с помощью службы занятости нашли работу около 1 300 выпускников. Молодым людям не только подбирали вакансии, но и помогали в составлении резюме, обучали правилам самопрезентации, прохождения собеседования, ведения телефонных переговоров с работодателем. Для молодежи проводили специальные ярмарки вакансий, гарантированные собеседования, экскурсии на предприятия, которые принимают специалистов без опыта работы.

Сейчас в Красноярском крае проходит акция службы занятости «Новые рубежи». Она также направлена на трудоустройство и адаптацию на рынке труда выпускников.

В решении вопросов занятости молодых специалистов принимает участие Ассоциация центров содействия трудоустройству выпускников и студентов учреждений профессионального образования. Она создана по инициативе краевого агентства труда и занятости населения. На очередном заседании её членам представили новую программу по организации стажировок для студентов и выпускников.

База стажировок размещена на портале «Работа в России». Молодым специалистам в крае предлагают уже более 600 вариантов: временные рабочие места, трудоустройство на неполный рабочий день или неделю, с возможностью совмещения с учебой. Кроме того, стажировка предполагает готовность работодателя к обучению молодого сотрудника.

Представители вузов поддержали программу, а также выразили желание поучаствовать в её продвижении. На своих площадках они будут информировать студентов и выпускников, а также профильные организации.

Ознакомиться со всеми предложениями работы в регионе можно на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

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