В Центральном районе Красноярска появится крупный спортивный объект
Аукцион по продаже права аренды земельных участков пройдет 30 октября.
Аукцион по продаже права аренды земельных участков пройдет 30 октября.
Социально значимый объект со спортзалами, бассейнами, беговыми дорожками планируется построить в Центральном районе города. В переулке Косой находится земельный участок площадью 2133 квадратных метра, его предоставят инвестору на 3 года и 2 месяца. Годовая аренда составит 2 млн 800 тысяч рублей.
Также в Центральном районе на ул. Маерчака, 128 планируется возвести помещения под промышленные базы, склады, погрузочные терминалы. Площадь участка — 5100 квадратных метра.
Подобный объект будет построен на правом берегу, на ул. 26 Бакинских Комиссаров. На его реализацию в городской администрации отводят 7 лет при годовой аренде в 1 млн 850 тысяч рублей, и, соответственно, 4 года 6 месяцев с годовой арендой 825 тысяч рублей.
В районе 7-го км Енисейского тракта, севернее кладбища Бадалык, запланировано возведение придорожного сервиса —
Еще два лота под строительство магазинов и складов заявлены на землях в Советском и Кировском районах: 10902 квадратных метров по ул. Пограничников и 608 квадратных метров муниципальных земель по ул. Кутузова.
Заявки на аукционы участники могут подавать до 25 октября.