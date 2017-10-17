Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Потеряв два бизнеса, россиянин создал дело с выручкой 20 млн руб.
КНДР призвала страны ООН не поддерживать США
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
50-летняя Овсиенко показала фото своего "нового лица" - СМИ
СМИ: Европе придется греться газом РФ без СПГ
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
11:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Центральном районе Красноярска появится крупный спортивный объект

Аукцион по продаже права аренды земельных участков пройдет 30 октября.

Социально значимый объект со спортзалами, бассейнами, беговыми дорожками планируется построить в Центральном районе города. В переулке Косой находится земельный участок площадью 2133 квадратных метра, его предоставят инвестору на 3 года и 2 месяца. Годовая аренда составит 2 млн 800 тысяч рублей.

Также в Центральном районе на ул. Маерчака, 128 планируется возвести помещения под промышленные базы, склады, погрузочные терминалы. Площадь участка — 5100 квадратных метра.

Подобный объект будет построен на правом берегу, на ул. 26 Бакинских Комиссаров. На его реализацию в городской администрации отводят 7 лет при годовой аренде в 1 млн 850 тысяч рублей, и, соответственно, 4 года 6 месяцев с годовой арендой 825 тысяч рублей.

В районе 7-го км Енисейского тракта, севернее кладбища Бадалык, запланировано возведение придорожного сервиса — бензиново-газовые автозаправки, прачечные для автомобильных принадлежностей, автомойки. Назначены 13 749 квадратных метров муниципальных земель. Согласно условиям аукцион, стартовая цена годовой аренды составляет 3 млн 900 тысяч рублей. Объекты в этом районе инвесторы должны возвести за 7 лет.

Еще два лота под строительство магазинов и складов заявлены на землях в Советском и Кировском районах: 10902 квадратных метров по ул. Пограничников и 608 квадратных метров муниципальных земель по ул. Кутузова.

Заявки на аукционы участники могут подавать до 25 октября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Центральном районе Красноярска появится крупный спортивный объект
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Правительство объявило о начале подготовки к выборам президента
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
Клинтон сравнила дело о «российском вмешательстве» с 11 сентября
Минздрав поддержал запрет курения около подъездов
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь