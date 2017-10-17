В Центральном районе Красноярска появится крупный спортивный объект

Социально значимый объект со спортзалами, бассейнами, беговыми дорожками планируется построить в Центральном районе города. В переулке Косой находится земельный участок площадью 2133 квадратных метра, его предоставят инвестору на 3 года и 2 месяца. Годовая аренда составит 2 млн 800 тысяч рублей.

Также в Центральном районе на ул. Маерчака, 128 планируется возвести помещения под промышленные базы, склады, погрузочные терминалы. Площадь участка — 5100 квадратных метра.

Подобный объект будет построен на правом берегу, на ул. 26 Бакинских Комиссаров. На его реализацию в городской администрации отводят 7 лет при годовой аренде в 1 млн 850 тысяч рублей, и, соответственно, 4 года 6 месяцев с годовой арендой 825 тысяч рублей.

В районе 7-го км Енисейского тракта, севернее кладбища Бадалык, запланировано возведение придорожного сервиса — бензиново-газовые автозаправки, прачечные для автомобильных принадлежностей, автомойки. Назначены 13 749 квадратных метров муниципальных земель. Согласно условиям аукцион, стартовая цена годовой аренды составляет 3 млн 900 тысяч рублей. Объекты в этом районе инвесторы должны возвести за 7 лет.

Еще два лота под строительство магазинов и складов заявлены на землях в Советском и Кировском районах: 10902 квадратных метров по ул. Пограничников и 608 квадратных метров муниципальных земель по ул. Кутузова.