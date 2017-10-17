Суд потребовал закрыть хостел в квартире в центре Челябинска

В ООО «НоваСтрой», которому квартира-хостел принадлежит на праве собственности, отметили, что права и законные интересы жильцов не нарушены.

Кроме того, в компании заявили, что доказательств использования квартиры в качестве гостиницы нет. После изучения материалов дела суд обязал ООО «НоваСтрой» закрыть хостел в течение 10 рабочих дней. «Использование квартиры в качестве гостиничного номера или для организации хостела как противоречит требованиям Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, Санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемые к помещениям общественного назначения», — прокомментировали в пресс-службе суда.