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11:33 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Суд потребовал закрыть хостел в квартире в центре Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября, ФедералПресс. Центральный районный суд Челябинска потребовал прекратить использовать квартиру в доме № 24 по улице Сони Кривой в качестве хостела. Поводом послужили многочисленные жалобы соседей.

По данным пресс-службы райсуда, посетители мини-гостиницы причиняют неудобства жильцам дома, распивают спиртное в подъезде, нецензурно выражаются и устраивают драки.

В ООО «НоваСтрой», которому квартира-хостел принадлежит на праве собственности, отметили, что права и законные интересы жильцов не нарушены.

Кроме того, в компании заявили, что доказательств использования квартиры в качестве гостиницы нет. После изучения материалов дела суд обязал ООО «НоваСтрой» закрыть хостел в течение 10 рабочих дней. «Использование квартиры в качестве гостиничного номера или для организации хостела как противоречит требованиям Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, Санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемые к помещениям общественного назначения», — прокомментировали в пресс-службе суда.

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