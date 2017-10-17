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11:31 (мск), источник: СуперОмск

В омском цирке открылся самый большой за Уралом кинотеатр

Омск бьет очередной культурный рекорд. В нашем городе открылся самый большой за Уралом кинотеатр.

Экран принял в свои стены Омский государственный цирк.

Уже сегодня в цирке впервые состоится слет членов Российского движения школьников. 1,5 тысячи ребят первыми в новом кинотеатре посмотрят фильм «Чемпионы». В рамках мероприятия организована встреча школьников с известными омскими спортсменами.

«У школьников сегодня есть отличный шанс увидеть фильм хорошего качества на самом большом киноэкране города. Подобные кинопоказы в цирке продолжатся. Такие киноакции позволят максимально разносторонне использовать площадку и уникальные возможности нашего зала», — прокомментировала директор омского цирка Елена Агафонова.

Школьникам будут показывать полезные ленты — о знаменитых спортсменах, военной тематики и, конечно, отечественных режиссеров.

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