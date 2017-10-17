В омском цирке открылся самый большой за Уралом кинотеатр

Экран принял в свои стены Омский государственный цирк.

Уже сегодня в цирке впервые состоится слет членов Российского движения школьников. 1,5 тысячи ребят первыми в новом кинотеатре посмотрят фильм «Чемпионы». В рамках мероприятия организована встреча школьников с известными омскими спортсменами.

«У школьников сегодня есть отличный шанс увидеть фильм хорошего качества на самом большом киноэкране города. Подобные кинопоказы в цирке продолжатся. Такие киноакции позволят максимально разносторонне использовать площадку и уникальные возможности нашего зала», — прокомментировала директор омского цирка Елена Агафонова.