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11:36 (мск), источник: ИА REGNUM

В Воронежской области построят геронтопсихиатрический центр

Усилить работу по расселению людей из пожароопасных социальных объектов поручил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев 16 октября на еженедельном оперативном совещании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Источник: AP 2017

По заверению руководителя департамента здравоохранения Александра Щукина, работа по переселению пациентов из пожароопасных зданий больниц и диспансеров, а также приведение зданий с деревянными конструкциями в соответствие с требования пожарной безопасности ведется в соответствии с графиком. В частности, пациенты будут переведены из зданий Березовской участковой больницы (Воробьевский муниципальный район) и городской больницы № 18 Воронежа. Ещё на 13 объектах запланированы противопожарные мероприятия.

Также в планах расселение Борисоглебского Борисоглебский психоневрологического диспансера и трех отделений Калачеевской ЦРБ. Пациенты диспансера в будущем переедут в здание стационарного отделения психоневрологического и наркологического профиля в составе Борисоглебской районной больницы. Здание пока только планируется построить — медико-техническое задание на проектирование уже готово, но не хватает финансирования. Алексей Гордеев поручил рассмотреть возможность включения строительства стационарного отделения в адресную инвестиционную программу на 2018 год и подготовить проектную документацию по объекту в Калачеевском муниципальном районе.

Руководитель департамента социальной защиты области Андрей Измалков сообщил, что на 1 октября этого года из 19 стационарных социальных учреждений расселены 635 человек. В 2017 году завершена реконструкция Новохоперского психоневрологического интерната на 128 мест — этот объект позволил решить вопрос очередности как в психоневрологические интернаты, так и в дома-интернаты общего типа. До 2020 года в регионе также планируется строительство геронтопсихиатрического центра и дома-интерната общего типа по 100 мест каждый, а также психоневрологического интерната на 300 мест и двух корпусов в действующих психоневрологических интернатах по 100 мест каждый.

Что касается образовательных учреждений, то, отмечалось на совещании, на данный момент все помещения, в которых проживают воспитанники учреждений с круглосуточным пребыванием, отвечают требованиям пожарной безопасности.

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