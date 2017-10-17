В Кемерове пройдет фестиваль робототехники и лего-конструирования

По сообщению пресс-службы городской администрации, фестиваль пройдет 19 октября в 10:00 часов. Юные робототехники и инженеры соберутся в детском саду № 25 на улице Веры Волошиной, 8А. На фестивале будут работать четыре образовательных секции: «Выставка работ технического творчества, приуроченная к Году экологии», «Экология — человек -робототехника», образовательная робототехника «Путешествия с WEDOшей» и мастер-класс для педагогов дошкольных образовательных учреждений города Кемерово.