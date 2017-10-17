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11:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове пройдет фестиваль робототехники и лего-конструирования

В нем смогут принять участие юные инженеры-дошкольники и их родители.

В областной столице пройдет III фестиваль по образовательной робототехнике и лего-конструированию.

По сообщению пресс-службы городской администрации, фестиваль пройдет 19 октября в 10:00 часов. Юные робототехники и инженеры соберутся в детском саду № 25 на улице Веры Волошиной, 8А. На фестивале будут работать четыре образовательных секции: «Выставка работ технического творчества, приуроченная к Году экологии», «Экология — человек -робототехника», образовательная робототехника «Путешествия с WEDOшей» и мастер-класс для педагогов дошкольных образовательных учреждений города Кемерово.

Также участники фестиваля смогут познакомиться с программируемыми лего-конструкторами.

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