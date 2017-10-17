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12:41 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградская самбистка выиграла первенство мира

Калининградская самбистка выиграла первенство мира. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Молодежные соревнования среди спортсменов не старше 20 лет проводились в Сербии, где выступили свыше 400 самбистов двух возрастных категорий из 31 государства.

В составе 40 атлетов сборной России успешно боролась неоднократный призер и победитель отечественных и зарубежных турниров из Калининграда Елизавета Сыщикова (на фото вторая слева).

Спортсменка регионального училища-техникума олимпийского резерва победила среди сверстниц весом до 56 килограммов.

Сейчас Елизавета планирует принять участие в первенстве округа по самбо и готовится к выступлению на январском первенстве России по дзюдо.

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