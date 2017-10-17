Калининградская самбистка выиграла первенство мира
Калининградская самбистка выиграла первенство мира. Об этом сообщает
Калининградская самбистка выиграла первенство мира. Об этом сообщает
Молодежные соревнования среди спортсменов не старше 20 лет проводились в Сербии, где выступили свыше 400 самбистов двух возрастных категорий из 31 государства.
В составе 40 атлетов сборной России успешно боролась неоднократный призер и победитель отечественных и зарубежных турниров из Калининграда Елизавета Сыщикова (на фото вторая слева).
Спортсменка регионального
Сейчас Елизавета планирует принять участие в первенстве округа по самбо и готовится к выступлению на январском первенстве России по дзюдо.