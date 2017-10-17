Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
DS: немецкий политик - не занимайтесь ерундой и помиритесь с РФ
Как делают трехмерные органы, и кому они нужны
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Злоупотребление родительскими правами: как детей могут отобрать
Умер народный артист СССР Николай Охотников
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Врачи оценили состояние госпитализированного актера Джигарханяна
Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном
Джигарханян о жене: Она вор, а не человек
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
8Веселое кладбище в Румынии
12:05 (мск), источник: НИА Самара

Самарский университет вошел в первую сотню международного рейтинга QS EECA

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва вошел в первую сотню лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии авторитетного международного рейтинга QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia (QS EECA).

Источник: Reuters

В рейтинге проанализированы показатели 300 университетов из 20 стран мира, в том числе государств бывшего «восточного блока» (Чехия, Польша), Турции, стран СНГ и Прибалтики.

Самарский университет впервые попал в первую сотню рейтинга и расположился на 99 месте. Отметим, что вуз последовательно улучшает свои позиции в QS EECA: впервые составители исследования включили Самарский университет в рейтинг в 2015 году, тогда университет занял место в диапазоне 141−150. В 2016 году вуз совершил рывок и переместился в диапазон 101−110 рейтинга.

«Для Самарского университета вхождение в первую сотню рейтинга QS EECA — это переход “психологически важной отметки”. И хотя это региональное исследование, но оно составленного экспертами одного из трех ведущих мировых агентств и учитывает те же критерии, что и глобальный рейтинг QS World University Rankings. Это дает возможность точнее увидеть процессы качественных изменений в организации научной, образовательной и инновационной деятельности. Опыт нашего университета и ряда других вузов-участников Проекта 5−100 показывает, что устойчивый рост позиций вуза в региональных рейтингах спустя сравнительно небольшое время получает продолжение в глобальных рейтингах», — комментирует проректор по образовательной и международной деятельности Самарского университета Владимир Богатырев.

Эксперты международного рейтинга QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia (QS EECA) при составлении исследования анализируют 9 показателей университетов: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение числа студентов к числу сотрудников, количество публикаций на одного сотрудника, количество цитат, приходящихся на одну опубликованную статью, эффективность университета в Интернете, доля сотрудников с ученой степенью, доля иностранных сотрудников и доля иностранных студентов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Подросток получил ожоги при взрыве электронной сигареты
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в митингах
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
ЕСПЧ не нашел политики в деле братьев Навальных
Власти хотят сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь