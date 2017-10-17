Самарский университет вошел в первую сотню международного рейтинга QS EECA

Источник: Reuters

В рейтинге проанализированы показатели 300 университетов из 20 стран мира, в том числе государств бывшего «восточного блока» (Чехия, Польша), Турции, стран СНГ и Прибалтики.

Самарский университет впервые попал в первую сотню рейтинга и расположился на 99 месте. Отметим, что вуз последовательно улучшает свои позиции в QS EECA: впервые составители исследования включили Самарский университет в рейтинг в 2015 году, тогда университет занял место в диапазоне 141−150. В 2016 году вуз совершил рывок и переместился в диапазон 101−110 рейтинга.

«Для Самарского университета вхождение в первую сотню рейтинга QS EECA — это переход “психологически важной отметки”. И хотя это региональное исследование, но оно составленного экспертами одного из трех ведущих мировых агентств и учитывает те же критерии, что и глобальный рейтинг QS World University Rankings. Это дает возможность точнее увидеть процессы качественных изменений в организации научной, образовательной и инновационной деятельности. Опыт нашего университета и ряда других вузов-участников Проекта 5−100 показывает, что устойчивый рост позиций вуза в региональных рейтингах спустя сравнительно небольшое время получает продолжение в глобальных рейтингах», — комментирует проректор по образовательной и международной деятельности Самарского университета Владимир Богатырев.