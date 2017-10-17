Кинокомпания Пореченкова не будет отказываться от съемок в Крыму

Как передает ТАСС, компания «Крым кино», соучредителями которой являются, в частности, Пореченков и Гармаш, не собирается уходить из Крыма. Об этом агентству сообщил кинорежиссер Виталий Павлов, который также является одним из учредителей кинокомпании.

Ранее сообщалось, что ООО «Крым кино» расторгла с властями Крыма инвестиционное соглашение о создании киностудии в Симферополе.

«Мы (кинокомпания — “РГ-Кинократия”) не собираемся уходить из Крыма. Более того — собираемся здесь снимать кино. Что касается инвестиционного соглашения, то сообщения в СМИ о том, что мы разорвали контракт, — это очень громко звучит, на самом деле все не так», — цитируется Павлов.

По словам режиссера, под киностудию было выбрано место в центре Симферополя — два гектара, где можно ставить павильоны для съемок, «однако ряд собственников не захотели уступить участки». В свете чего Павлов не исключает, что теперь павильоны будут построены вблизи города — «чтобы актерам было удобно добираться, к примеру, из аэропорта».

При этом режиссер подчеркнул, что полуостров его команде очень нравится, а отношения с правительством — хорошие. «Мы будем здесь работать», — подытожил Павлов.