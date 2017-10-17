В Волгограде проводятся антитеррористические учения
Антитеррористические учения проходят в Волгограде 17 октября.
Антитеррористические учения проходят в Волгограде 17 октября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Оперативном штабе Волгоградской области, мероприятие проходят в рамках обеспечения безопасности объектов проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и транспортной инфраструктуры от возможных террористических проявлений.
Силовики просят волгоградцев не паниковать, не реагировать на ложную информацию и сохранять спокойствие.
«По мере поступления информация будет представляться незамедлительно», — заявили в штабе.