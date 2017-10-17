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12:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде проводятся антитеррористические учения

Антитеррористические учения проходят в Волгограде 17 октября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Оперативном штабе Волгоградской области, мероприятие проходят в рамках обеспечения безопасности объектов проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и транспортной инфраструктуры от возможных террористических проявлений.

Силовики просят волгоградцев не паниковать, не реагировать на ложную информацию и сохранять спокойствие.

«По мере поступления информация будет представляться незамедлительно», — заявили в штабе.

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