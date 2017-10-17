В Самаре законсервируют станцию метро «Российская»

Станцию метро «Российская» в Самаре законсервируют на неопределенный срок. Об этом стало известно сегодня, 17 октября, на комитете по строительству Самарской губдумы. Как оказалось, на станции протекает потолок, поэтому там необходимо восстановить гидроизоляцию. До завершения ремонтных работ она будет закрыта для посещения. Однако, когда именно станцию законсервируют, пока не известно.