В рейтинг лучших вузов развивающихся стран вошел лишь один вуз из Краснодарского края

Источник: Югополис

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS), которая занимается подготовкой образовательных программ и составлением рейтингов, представила топ лучших вузов развивающихся стран. Об этом «Югополису» сообщил представитель QS.

При составлении рейтинга учитывались репутация университета в академической среде, цитируемость научных работ, публикационная активность, репутация вуза среди работодателей и достижения студентов.

Рейтинг возглавили Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Новосибирский государственный университет и Тартуский университет (Эстония).

Всего в число 251 лучшего вуза среди развивающихся стран попали 97 российских университетов.

Кубанский государственный университет (КубГУ) стал единственным вузом из Краснодарского края в рейтинге. Он не имеет четко закрепленной позиции, а находится в категории вузов, расположившихся с 201 по 250 местах списка.