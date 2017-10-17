В рейтинг лучших вузов развивающихся стран вошел лишь один вуз из Краснодарского края
Почти 100 российских университетов вошли в рейтинг лучших вузов развивающихся стран.
Почти 100 российских университетов вошли в рейтинг лучших вузов развивающихся стран.
Британская компания Quacquarelli Symonds (QS), которая занимается подготовкой образовательных программ и составлением рейтингов, представила топ лучших вузов развивающихся стран. Об этом «Югополису» сообщил представитель QS.
При составлении рейтинга учитывались репутация университета в академической среде, цитируемость научных работ, публикационная активность, репутация вуза среди работодателей и достижения студентов.
Рейтинг возглавили Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Новосибирский государственный университет и Тартуский университет (Эстония).
Всего в число 251 лучшего вуза среди развивающихся стран попали 97 российских университетов.
Кубанский государственный университет (КубГУ) стал единственным вузом из Краснодарского края в рейтинге. Он не имеет четко закрепленной позиции, а находится в категории вузов, расположившихся с 201 по 250 местах списка.
КубГУ был основан 5 (18) сентября 1920 года как Институт народного образования, затем переименован в Кубанский высший педагогический институт. 18 февраля 1970 года Краснодарский государственный педагогический институт был преобразован в Кубанский государственный университет.