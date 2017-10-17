Верховный суд предлагает лишать родительских прав за вовлечение детей в секты
Вовлечение детей в секты, экстремистские или террористические организации, деятельность которых запрещена в России, можно считать основанием для лишения родительских прав.
Вовлечение детей в секты, экстремистские или террористические организации, деятельность которых запрещена в России, можно считать основанием для лишения родительских прав.
Об этом говорится в подготовленном Верховным судом постановлении «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав», сообщает ТАСС.
Документом также устанавливаются рекомендации судьям по вопросам обжалования решений об изъятии детей у родителей. В частности, нельзя изымать ребенка
По мнению суда, отобрать ребенка у родителей можно только «при непосредственной угрозе его жизни или здоровью». Как поясняет суд, под этим можно понимать причинение вреда физическому или психическому здоровью ребенка: к примеру, непредоставление воды, питания и крова, либо неосуществление ухода за грудным ребенком или оставление его на длительное время без присмотра.
Пленум Верховного суда одобрил проект постановления и отправил его в редакционную комиссию для внесения нескольких правок.