Верховный суд предлагает лишать родительских прав за вовлечение детей в секты

Об этом говорится в подготовленном Верховным судом постановлении «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав», сообщает ТАСС.

Документом также устанавливаются рекомендации судьям по вопросам обжалования решений об изъятии детей у родителей. В частности, нельзя изымать ребенка из-за бедности его семьи. «Тяжелое материальное положение семьи само по себе не является достаточным основанием для отобрания ребенка у родителей, если они добросовестно исполняют свои обязанности по воспитанию детей, заботятся о них, создают необходимые условия для развития в соответствии с имеющимися материальными и финансовыми возможностями семьи», — пояснил Верховный суд.

По мнению суда, отобрать ребенка у родителей можно только «при непосредственной угрозе его жизни или здоровью». Как поясняет суд, под этим можно понимать причинение вреда физическому или психическому здоровью ребенка: к примеру, непредоставление воды, питания и крова, либо неосуществление ухода за грудным ребенком или оставление его на длительное время без присмотра.