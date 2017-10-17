Свердловские вузы вошли в ТОП-5 по «качеству» абитуриентов

Источник: УралИнформБюро

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджет в 2017 году в вузы Свердловской области, — 69,7 балла. По этому показателю регион занял пятое место в стране, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Высшей школы экономики. Обошли Средний Урал Санкт-Петербург, Томская область, Республика Татарстан и московский регион.

Средняя отметка по ЕГЭ зачисленных в вузы по России — 68. С прошлого года показатель вырос на 0,9 пункта. Стал выше средний бал и у поступающих на платные места — с 60,8 в прошлом году до 61,4 в 2017-м. Показатель в Свердловской области — 61.

Самые высокие балы у поступающих в МГИМО — средняя отметка 95,6. Дальше в рейтинге МФТИ, туда приходят абитуриенты со средним баллом 94,1, НИУ ВШЭ в Москве — 93,9, СПбГУ — 90,7 и Университет ИТМО — 90,3.