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12:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские вузы вошли в ТОП-5 по «качеству» абитуриентов

Смотрели на баллы по ЕГЭ.

Источник: УралИнформБюро

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджет в 2017 году в вузы Свердловской области, — 69,7 балла. По этому показателю регион занял пятое место в стране, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Высшей школы экономики. Обошли Средний Урал Санкт-Петербург, Томская область, Республика Татарстан и московский регион.

Средняя отметка по ЕГЭ зачисленных в вузы по России — 68. С прошлого года показатель вырос на 0,9 пункта. Стал выше средний бал и у поступающих на платные места — с 60,8 в прошлом году до 61,4 в 2017-м. Показатель в Свердловской области — 61.

Самые высокие балы у поступающих в МГИМО — средняя отметка 95,6. Дальше в рейтинге МФТИ, туда приходят абитуриенты со средним баллом 94,1, НИУ ВШЭ в Москве — 93,9, СПбГУ — 90,7 и Университет ИТМО — 90,3.

Из Свердловской области в мониторинг вошли 13 вузов. Лучшие показатели по качеству бюджетного приема у Уральского государственного юридического университета. Средний балл ЕГЭ поступивших на бюджет в УрГЮУ — 80,3 балла. Немного ему уступили Уральская государственная архитектурно-художественная академия (79 баллов) и Уральский государственный медицинский университет (78,1 балла).

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