ГАИ рекомендует водителям использовать видеорегистраторы
В любой неоднозначной ситуации водителя сможет выручить наличие видеозаписи, подтверждающей его версию развития событий.
В любой неоднозначной ситуации водителя сможет выручить наличие видеозаписи, подтверждающей его версию развития событий.
МИНСК, 17 окт — Sputnik. В случае возникновения спорных ситуаций между инспектором и водителем при оценке того или иного действия водителя, выяснении, является ли оно нарушением, ГАИ активно использует видеофиксацию и рекомендует делать то же самое водителям, рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в
«Такая установка у руководства управления ГАИ города Минска — очень подробно вникать в ситуацию при разбирательстве нарушения. Мы всегда стараемся вынести взвешенное решение, отдавая себе отчет, что некоторый элемент субъективизма в оценке действий участников инцидента существует. Поэтому используем видеофиксацию», — отметил он.
Наличие видеозаписи может помочь установить, было ли допущено нарушение ПДД, найти виновника, скрывшегося с места ДТП, или стать документальным свидетельством невиновности в том или ином происшествии участника дорожного движения.