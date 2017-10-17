ГАИ рекомендует водителям использовать видеорегистраторы

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 окт — Sputnik. В случае возникновения спорных ситуаций между инспектором и водителем при оценке того или иного действия водителя, выяснении, является ли оно нарушением, ГАИ активно использует видеофиксацию и рекомендует делать то же самое водителям, рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

«Такая установка у руководства управления ГАИ города Минска — очень подробно вникать в ситуацию при разбирательстве нарушения. Мы всегда стараемся вынести взвешенное решение, отдавая себе отчет, что некоторый элемент субъективизма в оценке действий участников инцидента существует. Поэтому используем видеофиксацию», — отметил он.