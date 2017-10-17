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13:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Туман с видимостью 500 м и менее ожидается в Нижегородской области

Как сообщает ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», такая ситуация будет вероятна 17 октября в ряде районов Нижнего Новгорода и области.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 61% 769 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Повышена вероятность возникновения ЧС — возможны нарушения в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб, ограничения в функционировании аэропорта.

Не исключены происшествия на акваториях, в том числе с участием речного транспорта, маломерных судов.

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