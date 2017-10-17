Туман с видимостью 500 м и менее ожидается в Нижегородской области
Как сообщает ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», такая ситуация будет вероятна 17 октября в ряде районов Нижнего Новгорода и области.
Как сообщает ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», такая ситуация будет вероятна 17 октября в ряде районов Нижнего Новгорода и области.
Повышена вероятность возникновения ЧС — возможны нарушения в работе транспорта,
Не исключены происшествия на акваториях, в том числе с участием речного транспорта, маломерных судов.