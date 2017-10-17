Больше ни-ни: в Узбекистане запретят продажу энергетиков подросткам

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Узбекистане планируется запретить продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет, сообщает корреспондент Sputnik.

Соответствующий проект закона разработан нижней палатой парламента страны. Документ предусматривает внесение ряда изменений и дополнений в действующее законодательство.

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В частности, депутаты намерены изменить закон «О качестве и безопасности пищевой продукции». Вторая статья документа будет дополнена понятийным аппаратом в этом направлении.

Так, по мнению депутатов, энергетические напитки — это безалкогольные напитки, увеличивающие физическую и умственную работоспособность организма, содержащие тонизирующие химические вещества, список и предельные объемы которых будут определяться Министерством здравоохранения Узбекистана.

Кроме того, в части пятой статьи 14 появится дополнение о том, что «не допускается реализация энергетических напитков лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Рынок рекламы ждут кардинальные изменения.

Народные избранники намерены запретить рекламу энергетических напитков в электронном виде с 7 часов утра до 22 часов вечера, и в целом — в печатных изданиях, предназначенных преимущественно для детей и подростков, на первых и последних страницах печатных изданий, а также на страницах, где публикуются программы телепередач, в медицинских, спортивных, дошкольных, образовательных учреждениях, салонах пассажирских транспортных средств общего пользования.

И это еще не все. Планируется запретить безвозмездное распространение образцов напитков в целях рекламы среди лиц, не достигших 18 лет, спонсирование мероприятий, предназначенных преимущественно для несовершеннолетних, если при этом используются название, товарный знак или изображение энергетиков.

Наконец, в стране запретят распространение и продажу среди несовершеннолетних различных товаров — футболок, головных уборов, игр и других с использованием наименования, товарного знака этих напитков.

Выявленные нарушения не останутся без наказания. Статью 164 Кодекса об административной ответственности дополнят новым штрафом. Так, предлагается за реализацию энергетиков лицам, не достигшим 18 лет, налагать на граждан штрафы от пяти до десяти, а на должностных лиц — от семи до пятнадцати минимальных размеров заработной платы.