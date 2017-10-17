Минздрав Пермского края: «Дом ребенка не будет закрыт»

Источник: Новости Перми

Министерство здравоохранения Пермского края прокомментировало ситуацию с Домом ребенка, который хотят присоединить к детской клинической больнице № 13.

— Присоединение Дома ребенка планируется с сохранением всех его функций — воспитательных, педагогических, развивающих, с сохранением штата медицинского и педагогического персонала пропорционально количеству детей, — сообщили в краевом минздраве.

В ведомстве отметили, что в этом подразделении малыши будут воспитываться до тех пор, пока их здоровье не будет стабилизировано для передачи в соцучреждения, готовые принять детей.

Присоединение Дома ребенка к больнице № 13 также позволит создать централизованную службу для медицинского сопровождения всех детей Пермского края, оставшихся без попечения родителей и находящихся в государственных учреждениях. Специалисты этого отдела будут курировать здоровье и развитие детей, находящихся на попечении государства, в том числе тех, кто передан в социальные учреждения из Дома ребенка.