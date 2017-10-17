Неплательщиков за газ и свет разрешено объявлять в розыск

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана, осуществляющее меры по взысканию долгов за электроэнергию и природный газ, получило право на оперативно-разыскную деятельность, соответствующие поправки подписаны президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.
Закон о поправках был принят законодательной (нижней) палатой в конце сентября, одобрен Сенатом (верхней палатой) парламента Узбекистана в начале октября и вступил в силу со дня его официального опубликования.
В соответствии с поправками в закон «Об оперативно-разыскной деятельности» бюро включено в список госорганов, осуществляющих данные действия. Согласно закону, оперативно-разыскную деятельность запрещается проводить в интересах какого-либо юридического или физического лица, политической партии, религиозной или другой негосударственной некоммерческой организации.
«Данная норма позволит повысить эффективность работы бюро в сокращении задолженности за энергоресурсы», — сообщили РИА Новости в пресс-службе законодательной палаты парламента.
В конце мая Мирзиёев своим указом создал данное бюро вместо упраздненного судебного департамента при Минюсте. Он предоставил бюро полномочия по отключению потребителей от электрических и газовых сетей в случаях несвоевременных расчетов за энергоресурсы, неисполнения предписаний инспекторов бюро, а также при выявлении фактов хищений, незаконных подключений к электрическим, газотранспортным и газораспределительным сетям. По данным бюро, с момента начала его работы объем взысканной задолженности составил порядка 5,4 триллиона сумов (около 675 миллионов долларов).