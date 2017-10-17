Неплательщиков за газ и свет разрешено объявлять в розыск

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана, осуществляющее меры по взысканию долгов за электроэнергию и природный газ, получило право на оперативно-разыскную деятельность, соответствующие поправки подписаны президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

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Закон о поправках был принят законодательной (нижней) палатой в конце сентября, одобрен Сенатом (верхней палатой) парламента Узбекистана в начале октября и вступил в силу со дня его официального опубликования.

В соответствии с поправками в закон «Об оперативно-разыскной деятельности» бюро включено в список госорганов, осуществляющих данные действия. Согласно закону, оперативно-разыскную деятельность запрещается проводить в интересах какого-либо юридического или физического лица, политической партии, религиозной или другой негосударственной некоммерческой организации.

«Данная норма позволит повысить эффективность работы бюро в сокращении задолженности за энергоресурсы», — сообщили РИА Новости в пресс-службе законодательной палаты парламента.