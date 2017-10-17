Реконструкция Иерусалимской лестницы завершена в Иркутске
Весь запланированный объем выполнен своевременно и на качественном уровне.
Весь запланированный объем выполнен своевременно и на качественном уровне.
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил выполнение работ по благоустройству объекта, которое выполнялось в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
По информации генерального подрядчика, работы проводились с 15 августа по 15 октября. В ходе реконструкции демонтирована имеющаяся лестница, на ее месте выполнено армирование и бетонирование новой, укладка гранитной плитки, также обустроен фонтан, забетонированы территория у основания и верхняя смотровая площадка, организован ливневый сток. Кроме этого, разбиты клумбы, высажены саженцы кустов и деревьев, установлены лавочки, обеспечено наружное освещение и подсветка элементов лестницы.
«Иерусалимская лестница — очень сложный для благоустройства объект, который подвергся радикальной реконструкции с сохранением своего профиля и исторического назначения. Подрядчик ответственно подошел к выполнению муниципального контракта. Это место стало привлекательным для отдыха и комфортным для эксплуатации. Горожане долго этого ждали и сегодня получен результат. Теперь наша общая задача сохранить все благоустроенные объекты. В целом программа “Формирование комфортной городской среды” реализуется успешно и на должном уровне. В работе еще несколько объектов, где предстоят работы, несвязанные с погодными условиями», — отметил Дмитрий Бердников.
Глава города также проверил ход выполнения работ по благоустройству Вампиловского сквера в микрорайоне Первомайский, расположенного в районе домов № 30−32. Здесь предусмотрено устройство террасированного газона перед площадкой для городских мероприятий, асфальтирование самой площадки, размещение детской и спортивных площадок, аллеи с малыми архитектурными формами, организация освещения. По информации подрядчика основной объем работ выполнен. Кроме этого, по инициативе общественности до конца октября на имеющуюся на территории сквера стену теплостанции будет нанесен эскиз художественной росписи в стиле граффити на тему «Александр Вампилов и его творчество».
Напомним, благоустройство общественных пространств Иркутска началось в ходе подготовки к празднованию 355-летия города в 2016 году. В текущем году в администрации разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Иркутска в 2017 году». Ее реализация осуществляется на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. На благоустройство общественных пространств направлено около 230 млн рублей. Работа будет продолжена. В муниципалитете разрабатывается программа до 2022 года. Комитет по градостроительной политике совместно с комитетами по управлению округами проводит инвентаризацию площадок, которые необходимо привести в порядок.