Реконструкция Иерусалимской лестницы завершена в Иркутске

Источник: admirk.ru

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил выполнение работ по благоустройству объекта, которое выполнялось в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии города.

По информации генерального подрядчика, работы проводились с 15 августа по 15 октября. В ходе реконструкции демонтирована имеющаяся лестница, на ее месте выполнено армирование и бетонирование новой, укладка гранитной плитки, также обустроен фонтан, забетонированы территория у основания и верхняя смотровая площадка, организован ливневый сток. Кроме этого, разбиты клумбы, высажены саженцы кустов и деревьев, установлены лавочки, обеспечено наружное освещение и подсветка элементов лестницы.

«Иерусалимская лестница — очень сложный для благоустройства объект, который подвергся радикальной реконструкции с сохранением своего профиля и исторического назначения. Подрядчик ответственно подошел к выполнению муниципального контракта. Это место стало привлекательным для отдыха и комфортным для эксплуатации. Горожане долго этого ждали и сегодня получен результат. Теперь наша общая задача сохранить все благоустроенные объекты. В целом программа “Формирование комфортной городской среды” реализуется успешно и на должном уровне. В работе еще несколько объектов, где предстоят работы, несвязанные с погодными условиями», — отметил Дмитрий Бердников.

Глава города также проверил ход выполнения работ по благоустройству Вампиловского сквера в микрорайоне Первомайский, расположенного в районе домов № 30−32. Здесь предусмотрено устройство террасированного газона перед площадкой для городских мероприятий, асфальтирование самой площадки, размещение детской и спортивных площадок, аллеи с малыми архитектурными формами, организация освещения. По информации подрядчика основной объем работ выполнен. Кроме этого, по инициативе общественности до конца октября на имеющуюся на территории сквера стену теплостанции будет нанесен эскиз художественной росписи в стиле граффити на тему «Александр Вампилов и его творчество».