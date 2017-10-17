Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдума ответила планы Киева одолеть ЧФ "волчьей стаей" - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
«Смело»: светский хроникер о беременной жене замминистра обороны
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Рейтинг европейских знаменитостей с самым высоким доходом
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо берегов Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Врачи оценили состояние госпитализированного актера Джигарханяна
Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном
Джигарханян о жене: Она вор, а не человек
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
8Веселое кладбище в Румынии
14:28 (мск), источник: Мослента

Децл подарил «Зарядью» собственноручно выращенные авокадо

Музыкант предложил другим артистам следовать его примеру.

Рэпер Децл вырастил из косточек два вида авокадо и подарил их парку «Зарядье». Об этом сообщается в блоге парка в Twitter.

В комментариях к посту музыкант отметил, что «любит возиться с растениями» и выращивает множество других цветов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Telegram-канал «Московские новости» добавляет, что Децл предложил другим артистам тоже привозить необычные растения, чтобы в конце года устроить баттл или конкурс зрительских симпатий.

Парк «Зарядье» построен рядом с Кремлем на месте, где раньше находилась гостиница «Россия». Официальная церемония открытия состоялась в начале сентября. Вскоре появилась информация, что за три дня работы он недосчитался 10 тысяч растений. Власти Москвы заявили, что это нельзя назвать вандализмом, просто парк не справился с огромным наплывом посетителей. График работы пообещали поменять, чтобы избежать повторения такой ситуации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как развлекались в СССР. Фото
Бизнесмена заживо похоронили в Москве
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
Возбуждено уголовное дело об умышленном банкротстве «ВИМ-Авиа»
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
ЕСПЧ не нашел политики в деле братьев Навальных
Власти хотят сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь