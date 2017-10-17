Децл подарил «Зарядью» собственноручно выращенные авокадо

Рэпер Децл вырастил из косточек два вида авокадо и подарил их парку «Зарядье». Об этом сообщается в блоге парка в Twitter.

В комментариях к посту музыкант отметил, что «любит возиться с растениями» и выращивает множество других цветов.

Telegram-канал «Московские новости» добавляет, что Децл предложил другим артистам тоже привозить необычные растения, чтобы в конце года устроить баттл или конкурс зрительских симпатий.