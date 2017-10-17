Децл подарил «Зарядью» собственноручно выращенные авокадо
Музыкант предложил другим артистам следовать его примеру.
Музыкант предложил другим артистам следовать его примеру.
Рэпер Децл вырастил из косточек два вида авокадо и подарил их парку «Зарядье». Об этом сообщается в блоге парка в Twitter.
В комментариях к посту музыкант отметил, что «любит возиться с растениями» и выращивает множество других цветов.
Парк «Зарядье» построен рядом с Кремлем на месте, где раньше находилась гостиница «Россия». Официальная церемония открытия состоялась в начале сентября. Вскоре появилась информация, что за три дня работы он недосчитался 10 тысяч растений. Власти Москвы заявили, что это нельзя назвать вандализмом, просто парк не справился с огромным наплывом посетителей. График работы пообещали поменять, чтобы избежать повторения такой ситуации.