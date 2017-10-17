Самолет МС-21 совершил первый полет из Иркутска в Москву

Пассажирский лайнер МС-21−300 совершил свой первый полет из Иркутска в Москву: самолет приземлился в столичном аэропорту «Жуковский» сегодня, 17 октября. До этого воздушное судно проходило программу летных испытаний. Во время заводских тестов лайнер выполнил около 15-ти полетов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в корпорации «Иркут».