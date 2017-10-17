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14:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Самолет МС-21 совершил первый полет из Иркутска в Москву

Лайнер приземлился в аэропорту «Жуковский».

Источник: IrkutskMedia.ru

Пассажирский лайнер МС-21−300 совершил свой первый полет из Иркутска в Москву: самолет приземлился в столичном аэропорту «Жуковский» сегодня, 17 октября. До этого воздушное судно проходило программу летных испытаний. Во время заводских тестов лайнер выполнил около 15-ти полетов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в корпорации «Иркут».

Напомним, первый полет МС-21 состоялся в Иркутске 28 мая 2017 года.

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