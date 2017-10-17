Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске 80-летняя пенсионерка приютила 36 кошек, об этом сообщили волонтеры благотворительного фонда «Варежка» в соцсети «Вконтакте».

Старшая сестра пенсионерки после аварии стала инвалидом — женщина не может ходить. 80-летняя бабушка перевезла сестру к себе, и, вместе с тем, приняла ее домашних любимцев.

Новоиспеченная хозяйка животных обратилась за помощью к волонтерам. Сотрудники фонда приехали в дом вместе с ветеринарным врачом. Всех питомцев осмотрели и взяли кровь на анализы.

«Кошки были не в восторге от проделываемых над ними процедур, и некоторые, несмотря на свой покладистый нрав, устраивали сражение — в этой схватке ни одна кошка не пострадала, волонтеры почти не пострадали: отделались несколькими укусами и царапинами», — рассказывают волонтеры.

<div id="vk_post_-129363778_5816"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-129363778_5816", -129363778, 5816, 'h3X6szGhpj6GHocjB-ChPFtkoB61')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Врач осматривал животных более 5 часов — процедуры закончились только в 2 часа ночи. 36 котов, кошек и котят оказались больны.

«Все животные страдают от отодектоза, сильной глистной инвазии и блошиного дерматита, кожа воспалена и расчесана (блохи ходят по кошкам сплошным ковром). У ребят, много повидавших за годы помощи животным, шевелились волосы от увиденного. Кошек буквально съедают снаружи и изнутри», — поделились сотрудники фонда.

В ближайшее время волонтеры снова навестят бабушек, они планируют обработать питомцев от паразитов.

Сейчас «Варежка» собирает деньги на покупку лекарств для кошек — необходимо более 18 тысяч рублей.