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13:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске 80-летняя пенсионерка приютила 36 кошек

Женщина перевезла к себе домой сестру, которая после аварии оказалась прикована к постели, и согласилась забрать ее питомцев — более 30 кошек, рассказали волонтеры фонда «Варежка».

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске 80-летняя пенсионерка приютила 36 кошек, об этом сообщили волонтеры благотворительного фонда «Варежка» в соцсети «Вконтакте».

Старшая сестра пенсионерки после аварии стала инвалидом — женщина не может ходить. 80-летняя бабушка перевезла сестру к себе, и, вместе с тем, приняла ее домашних любимцев.

Новоиспеченная хозяйка животных обратилась за помощью к волонтерам. Сотрудники фонда приехали в дом вместе с ветеринарным врачом. Всех питомцев осмотрели и взяли кровь на анализы.

«Кошки были не в восторге от проделываемых над ними процедур, и некоторые, несмотря на свой покладистый нрав, устраивали сражение — в этой схватке ни одна кошка не пострадала, волонтеры почти не пострадали: отделались несколькими укусами и царапинами», — рассказывают волонтеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Врач осматривал животных более 5 часов — процедуры закончились только в 2 часа ночи. 36 котов, кошек и котят оказались больны.

«Все животные страдают от отодектоза, сильной глистной инвазии и блошиного дерматита, кожа воспалена и расчесана (блохи ходят по кошкам сплошным ковром). У ребят, много повидавших за годы помощи животным, шевелились волосы от увиденного. Кошек буквально съедают снаружи и изнутри», — поделились сотрудники фонда.

В ближайшее время волонтеры снова навестят бабушек, они планируют обработать питомцев от паразитов.

Сейчас «Варежка» собирает деньги на покупку лекарств для кошек — необходимо более 18 тысяч рублей.

Это не первый случай спасения хвостатых в Новосибирске — недавно спасатели разобрали стену подъезда ради спасения кота. Животное оказалось замуровано под стеной лестницы в офисном помещении. .

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