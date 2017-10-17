Вузы Прикамья вошли в число лидеров по уровню проходного балла ЕГЭ

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Аналитики провели мониторинг качества зачисления абитуриентов в ВУЗы России. Учреждения Пермского края заняли седьмую строчку в рейтинге.

Исследование показало, что средний балл по ЕГЭ абитуриентов, зачисленных в текущем году ВУЗы краевой столицы, на бюджетные места составил 69,4, а на платные — 61,9 балла. На таком же уровне зафиксированы показатели зачисления в учреждениях Краснодарского края и Республики Башкортостан.

При мониторинге учтены данные по семи высшим учебным заведениям Прикамья, в которые этим летом поступили 5975 человек. Самые высокие показатели по качеству бюджетного приема из вузов региона в Высшей школе экономики. Там у поступивших на бюджетное обучение средний балл ЕГЭ составил 83 балла, на платные места — 69,4 балла. На втором месте Пермский государственный национальный исследовательский университет, где средний проходной балл на бюджет 72,8, на платные места 63.

Аналитики заметили, что в сравнении с прошлым годом средний балл ЕГЭ зачисленных в вузы России и на бюджетную, и на платную формы обучения вырос. На бюджете он поднялся на 0,9 пунктов (с 67,1 до 68 баллов), на платном — на 0,6 пунктов (с 60,8 до 61,4 баллов).

В пятёрку вузов России с самым высоким проходным баллом ЕГЭ на бюджетные места вошли МГИМО (95,6), МФТИ (94,1), НИУ ВШЭ в Москве (93,9), СПбГУ (90,7) и Университет ИТМО (90,3).