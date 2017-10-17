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13:32 (мск), источник: PROUFU.ru

Жителя Башкирии обязали уплатить долг в полмиллиона рублей

В городе Октябрьский мужчине вынесли постановление о взыскании задолженности на общую сумму в 514 тысяч рублей, сообщает УФССП по Башкирии.

Позже приставами было установлено, что гражданин, проживая в частном доме, скрывал о том, что ему также принадлежит доля квартиры, которую он приобрел в совместном браке с бывшей супругой. Не желая уплатить свой долг, он умышленно не оформлял квартиру в собственность.

Судебный пристав-исполнитель признал долю в половину квартиры за должником, которая впоследствии была оценена в 1 млн 100 тысяч рублей. В итоге, мужчину обязали выплатить деньги в ближайшее время. Уже через несколько дней мужчина оплатил задолженность, в том числе сумму исполнительского сбора.

Материал подготовила Лиана Хисамова.

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