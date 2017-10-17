Жителя Башкирии обязали уплатить долг в полмиллиона рублей

Позже приставами было установлено, что гражданин, проживая в частном доме, скрывал о том, что ему также принадлежит доля квартиры, которую он приобрел в совместном браке с бывшей супругой. Не желая уплатить свой долг, он умышленно не оформлял квартиру в собственность.