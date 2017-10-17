ВГУ вошёл в топ-30 российских университетов в международном рейтинге
Воронежский госуниверситет вошёл в топ-300 лучших вузов стран развивающейся Европы и Центральной Азии и занял там 119 строчку.
Воронежский госуниверситет вошёл в топ-300 лучших вузов стран развивающейся Европы и Центральной Азии и занял там 119 строчку.
Среди российских вузов, попавших в рейтинг, учебное заведение заняло 27 место из 97. Такими результатами поделились аналитики исследовательской компании Quacquarelli Symonds.
В основе распределения мест среди участников — академическая репутация вузов, отзывы работодателей, сколько преподавателей занимается со студентами, какие отзывы у учащихся о полученном образовании, практикуют ли учебные заведения международное сотрудничество.