Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдума ответила планы Киева одолеть ЧФ "волчьей стаей" - СМИ
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Джоан Роулинг заработала за год больше всех знаменитостей Европы
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо берегов Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Джигарханян о жене: Она вор, а не человек
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
13:33 (мск), источник: Вести - Воронеж

ВГУ вошёл в топ-30 российских университетов в международном рейтинге

Воронежский госуниверситет вошёл в топ-300 лучших вузов стран развивающейся Европы и Центральной Азии и занял там 119 строчку.

Источник: Вести - Воронеж

Среди российских вузов, попавших в рейтинг, учебное заведение заняло 27 место из 97. Такими результатами поделились аналитики исследовательской компании Quacquarelli Symonds.

В основе распределения мест среди участников — академическая репутация вузов, отзывы работодателей, сколько преподавателей занимается со студентами, какие отзывы у учащихся о полученном образовании, практикуют ли учебные заведения международное сотрудничество.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
Клиент заколол парикмахера-узбека шампуром из-за плохой прически
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
Возбуждено уголовное дело об умышленном банкротстве «ВИМ-Авиа»
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
ЕСПЧ не нашел политики в деле братьев Навальных
Власти хотят сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь