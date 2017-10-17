Екатеринбургу рекомендуют ускорить прививочную кампанию против гриппа

Источник: РИА "Новости"

По данным регионального управления Роспотребнадзора, такая ситуация в Октябрьском и Чкаловском районах. Там прививки поставили 17,8% и 18,6% населения соответственно.

Неудовлетворительный охват зафиксирован также в Североуральском городском округе (10,6%), Нижней Салде (15,2%), Гаринском, Сосьвинском, Ивдельском, Горноуральском городских округах, в Богдановиче. Показатели на всех этих территориях ниже 20%.

При этом, например, в Нижнесергинском районе провели вакцинацию 47% населения, в Староуткинске — около 41%, в Новой Ляле — 37%. Средний показатель по Свердловской области составляет 25,8%.

По состоянию на 12 октября от гриппа привились 1 071 618 человек. В пресс-службе управления уточняют, что на областной склад иммунобиологических препаратов поступило 100% от запланированного количества вакцины.

Напомним, что Роспотребнадзор намерен охватить прививками от гриппа половину населения региона. В пресс-службе уточнили, что этой цели планируется достичь к началу ноября. За минувшую неделю в Свердловской области зарегистрировано 23,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ. И в целом по региону и в Екатеринбурге превышен эпидпорог. Случаев гриппа пока не выявлено — у заболевших обнаруживают парагрипп, аденовирус, риновирус и коронавирус.