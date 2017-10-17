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13:54 (мск), источник: ЕАН

Часть почтовых отделений в Екатеринбурге меняет место дислокации

В Екатеринбурге часть отделений Почты России из-за реконструкции временно сменит адреса.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба регионального УФПС, с завтрашнего дня и до 23 октября планируется временно переместить пять отделений связи: обслуживание клиентов отделения 92 (Сыромолотова, 28а) будет переведено на время ремонта в отделение 72 (Панельная, 13); отделение 62 (Тимирязева, 13) — на арендованную площадку по адресу Гагарина, 33; отделение 41 (Красина, 7) переедет в отделение 27 (Мельковская, 2б); отделение 26 (Декабристов, 16) — в отделение 142 (Фрунзе, 20); отделение 146 (Волгоградская, 47) временно разместится на арендованной площадке по ул. Ясной, 32/3.

Планируется, что ремонт отделений связи продлится три месяца. До конца года ожидается реконструкция еще 9 отделений почтовой связи.

«В результате масштабной модернизации крупнейшие городские отделения связи Екатеринбурга превратятся в современные офисы почтовой связи с новыми техникой и технологиями обслуживания, а также с обновленными интерьером и мебелью», — пояснили ЕАН в ведомстве.

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