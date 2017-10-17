Часть почтовых отделений в Екатеринбурге меняет место дислокации
В Екатеринбурге часть отделений Почты России
В Екатеринбурге часть отделений Почты России
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Планируется, что ремонт отделений связи продлится три месяца. До конца года ожидается реконструкция еще 9 отделений почтовой связи.
«В результате масштабной модернизации крупнейшие городские отделения связи Екатеринбурга превратятся в современные офисы почтовой связи с новыми техникой и технологиями обслуживания, а также с обновленными интерьером и мебелью», — пояснили ЕАН в ведомстве.