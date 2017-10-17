Волгоградцев приглашают на спортивно-музыкальный забег

Участникам предлагают пробежать максимальную дистанцию за отведенное время в сопровождении любимых мелодий. Лучшие спортсмены будут награждены призами.

Забег будет проходить на стадионе Волгоградской академии физической культуры. Бегунам предлагается пробежать забег в соответствующей категории: до 12 км и свыше 12 км за час. К участию приглашаются спортсмены и любители восьми возрастных категорий.

Болельщикам предлагается подготовить развлекательную программу — самая активная группа поддержки получит подарки. Как сообщают организаторы, будут оцениваться лучшие кричалки, костюмы и стиль команды.