Волгоградцев приглашают на спортивно-музыкальный забег
Традиционный часовой забег «Осенний вальс» пройдет в Волгограде 28 октября.
Традиционный часовой забег «Осенний вальс» пройдет в Волгограде 28 октября.
Участникам предлагают пробежать максимальную дистанцию за отведенное время в сопровождении любимых мелодий. Лучшие спортсмены будут награждены призами.
Забег будет проходить на стадионе Волгоградской академии физической культуры. Бегунам предлагается пробежать забег в соответствующей категории: до 12 км и свыше 12 км за час. К участию приглашаются спортсмены и любители восьми возрастных категорий.
Болельщикам предлагается подготовить развлекательную программу — самая активная группа поддержки получит подарки. Как сообщают организаторы, будут оцениваться лучшие кричалки, костюмы и стиль команды.
Для участия в забеге необходима регистрация, которую можно пройти заранее по электронной почте vals28102017@mail.ru или на месте соревнования. Начало мероприятия в 9.45. Подробные условия участия можно узнать здесь.