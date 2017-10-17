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13:42 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские власти вернулись к планам строительства дороги через Нагорную дубраву

Воронежские власти вернулись к планам строительства магистрали через Нагорную дубраву. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказал и.о. руководителя управления дорожного хозяйства мэрии Олег Котов.

Источник: Вести - Воронеж

Дорога через дубраву станет одним из отрезков кольцевой автодороги (КАД) вокруг Воронежа. Ее планируется построить на втором из трех этапов работ по формированию вокруг города транспортного кольца. Этот участок магистрали соединит будущую дорогу-дублер улицы Ломоносова и новый Северный мост, возвести который планируется на третьем этапе строительства КАД.

Проект строительства магистрали через Нагорную дубраву представили в сентябре 2012 года. Дорога длиной 2,5 км должна была соединить Московский проспект и улицу Ломоносова в том месте, где она стыкуется с улицей Тимирязева, это позволило бы транспорту попадать с Ломоносова сразу на улицу Антонова-Овсеенко. А клеверная эстакада на перекрестке Московского проспекта и окружной распределяла бы транспортные потоки сразу по четырем направлениям: в сторону Березовой рощи и левого берега, в Юго-Западный район, на Москву и в центр города.

Горожане выступили резко против строительства дороги через дубраву и неизбежного уничтожения деревьев. Отказ от планов по строительству этой магистрали озвучил накануне выборов мэра Воронежа, летом 2013 года, вице-губернатор Александр Гусев, баллотирующийся на пост главы города. Сейчас Нагорная дубрава является особо охраняемой территорией (ООПТ) регионального значения, и любая строительная деятельность в ее границах запрещена.

По словам Олега Котова, без строительства дороги через Нагорную дубраву потеряет смысл развитие улицы-дублера Ломоносова.

— Другой альтернативы обхода застроенных территорий в этом месте не существует в принципе. Строительство этого отрезка кольцевой магистрали позволит обеспечить выход на набережную Массалитинова через улицу Максима Горького, а дальнейшее возведение второго Северного моста позволит замкнуть вокруг города полное транспортное кольцо. Чтобы строительство в ООПТ стало возможным, предстоит провести серьезную работу на уровне правительства, возможно, это будет по выделение коридора под строительства. Изменение границ этой территории в любом случае понадобится, — рассказал Олег Котов.

Согласно концепции развития транспортного кольца, строительство КАД будет вестись в три этапа и, ориентировочно, завершится к 2026 году. Стоимость работ, по словам Олега Котова, может составить более 34 млрд рублей. На первом этапе планируется сформировать улицу-дублер Московского проспекта, построиться развязку на улице Остужева и путепровод на улице Циолковского. На втором — построить дублер улицы Ломоносова, проложить дорогу по Нагорной дубраве и магистраль мимо аэродрома «Балтимор». Самыми крупными объектами третьего этапа работ станут Южный и новый Северный мост.

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