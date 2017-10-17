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14:04 (мск), источник: Новости Перми

Составлен рейтинг пермских перевозчиков

Проанализировав работу общественного транспорт за третий квартал текущего года, специалисты узнали, кто максимально соблюдает расписание.

В среднем расписание маршрутов выполняется в Перми на 97,6%, пишет пресс-служба городской администрации.

Максимально соблюдают расписание автобусные маршруты № 21, № 58, № 10, № 78, № 66, № 56, № 19, № 4, № 14 и № 67. Среди троллейбусных лучшими оказались маршруты № 5, № 8 и № 12. Среди трамвайных маршрутов в лидерах — № 5 и № 3. Суммарные показатели рейтинга у этих маршрутов составляют свыше 98%.

В конце рейтинга оказались перевозчики, работающие автобусных на маршрутах № 49, № 7, № 5, № 26, № 38, № 52 и № 24. При этом суммарные показатели рейтинга у этих маршрутов составляют не ниже 80%.

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