Составлен рейтинг пермских перевозчиков
Проанализировав работу общественного транспорт за третий квартал текущего года, специалисты узнали, кто максимально соблюдает расписание.
Проанализировав работу общественного транспорт за третий квартал текущего года, специалисты узнали, кто максимально соблюдает расписание.
В среднем расписание маршрутов выполняется в Перми на 97,6%, пишет
Максимально соблюдают расписание автобусные маршруты № 21, № 58, № 10, № 78, № 66, № 56, № 19, № 4, № 14 и № 67. Среди троллейбусных лучшими оказались маршруты № 5, № 8 и № 12. Среди трамвайных маршрутов в лидерах — № 5 и № 3. Суммарные показатели рейтинга у этих маршрутов составляют свыше 98%.
В конце рейтинга оказались перевозчики, работающие автобусных на маршрутах № 49, № 7, № 5, № 26, № 38, № 52 и № 24. При этом суммарные показатели рейтинга у этих маршрутов составляют не ниже 80%.