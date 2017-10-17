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16:51 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовчане теряют время из-за ремонта на улице Вавилова

Ростовчане пожаловались на постоянные пробки, которые образуются из-за ремонтных работ участка канализации, которые проводятся с конца сентября на улице Вавилова между переулками Технологический и Радиаторный.

Из-за существенного сужения ширины проезжей части по данному участку время поездки как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле в час-пик может увеличиваться до получаса. Движение в настоящее время здесь осуществляется лишь по двум полосам.

При этом, по словам местных жителей, данный ремонт действительно давно назрел: в этом районе нередки просадки дорожного покрытия. По словам представителя компании-подрядчика, работы ведутся по графику, их завершение запланировано на 29 ноября. До этих пор ростовчанам придется либо выезжать на работу и по другим делам заранее, либо, по возможности, планировать свой маршрут иначе.

Однако, в этом районе города есть еще одна дорожная проблема: она заключается в геометрии кольца на пересечении улицы Вавилова и проспекта Королёва. Именно из-за него на этом участке регулярно появляются дорожные заторы, начинающиеся по проспекту Королёва со стороны СЖМ, а также по улице Вавилова (со стороны микрорайона Суворовского). При этом, крутой подъём в пробке по улице Вавилова с данного направления достаточно сложен и опасен. Решить данную проблему можно, сделав плавный поворот на улицу Вавилова (в настоящее время поворот там идет под углом около 90 градусов, осложнённый волнистой формой боковой части кольца). Сейчас автомобилисты вынуждены сначала поворачивать налево, а затем сильно выворачивать вправо. Другое возможное решение проблемы — светофор на пересечении улиц Особенной и Вавилова, либо изменение светофорного проезда кольца. Также важно организовать дорогу, которая соединит микрорайон Суворовский и Северный жилой массив.

Изменение геометрии проезда на данном участке было бы хорошей мерой, которая бы улучшила транспортную ситуацию в данном районе.

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