Ростовчане теряют время из-за ремонта на улице Вавилова

Из-за существенного сужения ширины проезжей части по данному участку время поездки как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле в час-пик может увеличиваться до получаса. Движение в настоящее время здесь осуществляется лишь по двум полосам.

При этом, по словам местных жителей, данный ремонт действительно давно назрел: в этом районе нередки просадки дорожного покрытия. По словам представителя компании-подрядчика, работы ведутся по графику, их завершение запланировано на 29 ноября. До этих пор ростовчанам придется либо выезжать на работу и по другим делам заранее, либо, по возможности, планировать свой маршрут иначе.