В Узбекистане освобожден еще один правозащитник Ганихон Маматханов
До задержания Маматханов боролся с принудительным трудом детей в Ферганской долине, а также защищал права фермеров.
До задержания Маматханов боролся с принудительным трудом детей в Ферганской долине, а также защищал права фермеров.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Узбекистане освободили
До задержания в 2006 году он защищал права фермеров и боролся с принудительным трудом детей в Ферганской долине.
Это освобождение, по замечанию экспертов, стало очередным после недавнего освобождения нескольких узников совести и положительным шагом, демонстрирующим приверженность правительства Узбекистана к соблюдению международных стандартов в области прав человека.
Напомним, что ранее власти Узбекистана приняли решение об освобождении правозащитников Азама Фармонова, Салиджона Абдурахманова, Мухаммада Бекжанова, Мурода Джураева, Эркина Мусаева, Джамшида Каримова и ряда других лиц, осужденных к длительным срокам лишения свободы.
Также недавно вышел на свободу известный узбекский писатель Нурулло Отаханов, который был задержан 27 сентября в международном аэропорту Ташкента по прилете из Стамбула. Информация о причастности писателя к террористической деятельности не подтвердилась, поэтому была отменена мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако расследование по этому делу до сих пор продолжается.
Отметим, что на сегодняшний день Узбекистан имеет один из самых низких показателей в мире по количеству лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Так, на 100 тысяч населения страны приходится 137 человек, что является одним из самых низких показателей среди стран СНГ и Европы. Наполняемость пенитенциарных учреждений Узбекистана составляет в среднем 80%.