В Узбекистане освобожден еще один правозащитник Ганихон Маматханов

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Узбекистане освободили из-под стражи еще одного правозащитника Ганихона Маматханова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

До задержания в 2006 году он защищал права фермеров и боролся с принудительным трудом детей в Ферганской долине.

Это освобождение, по замечанию экспертов, стало очередным после недавнего освобождения нескольких узников совести и положительным шагом, демонстрирующим приверженность правительства Узбекистана к соблюдению международных стандартов в области прав человека.

Напомним, что ранее власти Узбекистана приняли решение об освобождении правозащитников Азама Фармонова, Салиджона Абдурахманова, Мухаммада Бекжанова, Мурода Джураева, Эркина Мусаева, Джамшида Каримова и ряда других лиц, осужденных к длительным срокам лишения свободы.

Также недавно вышел на свободу известный узбекский писатель Нурулло Отаханов, который был задержан 27 сентября в международном аэропорту Ташкента по прилете из Стамбула. Информация о причастности писателя к террористической деятельности не подтвердилась, поэтому была отменена мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако расследование по этому делу до сих пор продолжается.