Новая поликлиника на северо-западе Челябинска будет обслуживать 52 тысячи человек

«Открытие поликлиники позволило эффективным и новым для нас способом решить проблему с медобслуживанием челябинцев, живущих на северо-западе. Инвестор быстро и качественно организовал работу. При этом все услуги бесплатные для населения в рамках тарифов ОМС», — подчеркнул глава региона. Добавим, в челябинском медгородке завершается строительство современной онкоклиники. Шестиэтажный диспансер сможет обеспечить 550 посещений в смену.