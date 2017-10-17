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14:39 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новая поликлиника на северо-западе Челябинска будет обслуживать 52 тысячи человек

ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября, ФедералПресс. В Челябинске заработала новая клиника — «Полимедика». Учреждение здравоохранения обслуживает 52 тысячи человек и рассчитано на 1400 посещений в день, сообщает пресс-служба главы Южного Урала.

Жители областного центра могут воспользоваться полным перечнем бесплатных медуслуг по полису ОМС: прием участковых врачей, узких специалистов, диагностические исследования, диспансеризация, профилактические осмотры и оказание неотложной медицинской помощи.

Клиника работает на условиях государственно-частного партнерства. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский остался доволен, проинспектировав работу «Полимедики».

«Открытие поликлиники позволило эффективным и новым для нас способом решить проблему с медобслуживанием челябинцев, живущих на северо-западе. Инвестор быстро и качественно организовал работу. При этом все услуги бесплатные для населения в рамках тарифов ОМС», — подчеркнул глава региона. Добавим, в челябинском медгородке завершается строительство современной онкоклиники. Шестиэтажный диспансер сможет обеспечить 550 посещений в смену.

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