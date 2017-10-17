473 млн рублей направят из федбюджета на строительство школы № 19 в Иркутске

Источник: РИА "Новости"

473 млн рублей выделят из федерального бюджета на 2018 год на строительство школы № 19 в Иркутске. Общая стоимость проекта учебного заведения составляет 998 млн рублей. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от Иркутской области Виталий Шуба встретился с первым заместителем министра образования и науки РФ Валентиной Переверзевой. Главной темой беседы стало создание в Иркутской области новых мест в общеобразовательных учреждениях в рамках государственной программы «Школа-2025». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе сенатора Совета Федерации РФ от Иркутской области Виталия Шубы.

Валентина Переверзева проинформировала, что в результате состоявшихся ранее в Минобрнауки РФ встреч с сенатором в проекте федерального бюджета на следующий год предусмотрено выделение 473 млн рублей на строительство школы № 19 в Иркутске. Виталий Шуба обратил внимание заместителя министра на то, что общая стоимость проекта этой школы- 998 млн рублей и попросил увеличить долю финансирования из бюджета РФ. Кроме того, сенатор поставил вопрос о необходимости выделения средств в рамках дополнительного финансирования на строительство школы в поселке Китой (Ангарское муниципальное образование). В настоящее время оно ведется за счет ресурсов подрядной организации.

Также на встрече обсуждался в целом проект заявки Иркутской области на 2018−2020 годы. В регионе за этот период планируется построить 13 школ. Официальная заявка от области на включение в госпрограмму должна поступить в министерство не позднее 17 октября.